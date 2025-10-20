JPMorgan: Çin, büyümeyi destekleyecek yeni önlemler alabilir

JPMorgan Asset Management küresel piyasa stratejisti Chaoping Zhu, istihdam ve tüketimde artan baskılar ile ABD-Çin ilişkilerindeki belirsizliğin, Çin'de politika yapıcıları yeni büyüme ve istikrar önlemleri almaya yöneltebileceğini öngördü.

Zhu, yıl sonuna kadar zorunlu karşılık oranı ve politika faizlerinde indirim, ayrıca kredi büyümesini desteklemek amacıyla yeni devlet tahvili ihraçları beklediğini belirtti.

Zhu, Çin’in dördüncü plenumunun önümüzdeki beş yıl için teknolojik özerklik ve tedarik zinciri güvenliğine odaklanacağını öngördü. Ayrıca gelir dağılımı ve sosyal refahı hedefleyen politikaların uzun vadeli tüketimi destekleyeceğini ifade etti.