JPMorgan CIO’su Michele: Krizin yankılarını duyuyorum

Bir dizi banka iflasının ve hızlı faiz artışlarının ardından borsanın yeniden yükselişe geçmesi bir piyasa duayeni için tek bir anlama geliyor: Dikkatli olun!

JPMorgan Chase'in baş yatırım yetkilisi Bob Michele, bankanın New York'taki genel merkezinde verdiği bir mülakatta küresel piyasaların içinde bulunduğu dönemi değerlendirdi. Michele, devasa varlık yönetimlerinin aldatıcı bir durgunluk yaşadığını vurgulayarak, "Bu bana 2008'in Mart-Haziran dönemini hatırlatıyor" diyerek paralellikleri sıraladı.

"Yatırımcılar bankalardaki istikrarsızlıktan endişeli"

O zaman da şimdi olduğu gibi yatırımcılar ABD bankalarının istikrarı konusunda endişeliydi. Geçtiğimiz ay JPMorgan başarısız bölgesel oyuncu First Republic'i satın aldı. Mart 2008'de de JPMorgan yatırım bankası Bear Stearns'ü devralmıştı.

Michele, "Piyasalar bunu bir kriz; bir politika tepkisi var ve kriz çözüldü şeklinde değerlendirdi. Ardından hisse senedi piyasalarında üç aylık istikrarlı bir ralli yaşandı.”dedi.

Dünya genelinde yaklaşık 15 yıllık ucuz para ve düşük faiz döneminin sona ermesi hem yatırımcıları hem de piyasa gözlemcilerini rahatsız etti. Michele'in patronu Jamie Dimon da dahil olmak üzere Wall Street'in üst düzey yöneticileri bir yıldan uzun bir süredir ekonomiyle ilgili uyarılarda bulunuyor. Dimon ve diğerleri, daha yüksek faiz oranları, Fed'in tahvil alım programlarının tersine çevrilmesi ve denizaşırı çekişmelerin potansiyel olarak tehlikeli bir kombinasyon oluşturduğunu söyledi.

Fırtına öncesi sessizlik

Ancak Amerikan ekonomisi şaşırtıcı bir şekilde dirençli kaldı, mayıs ayı ücretleri beklenenden daha fazla arttı. Yükselen hisse senetleri bazılarının yeni bir boğa piyasasının başladığını söylemesine neden oldu. Bu çapraz akımlar yatırım dünyasını kabaca iki kampa böldü: Dünyanın en büyük ekonomisi için yumuşak bir iniş görenler ve çok daha kötü bir şey öngörenler.

Kariyerine kırk yıl önce başlayan Michele için işaretler açık. Önümüzdeki birkaç ay sadece fırtına öncesi sessizlik yaşanacak. Michele, JPMorgan için 700 milyar dolardan fazla varlığı denetliyor..