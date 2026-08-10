JPMorgan dolarda tavsiyesini nötre çekti

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JPMorgan stratejistleri Meera Chandan ve Arindam Sandilya cuma günü yayımladıkları notta, “Mayıs ortasından bu yana USD’de uzun pozisyondaydık, ancak son dönemde ABD verilerinin beklentileri karşılayamaması nedeniyle taktiksel olarak pozisyonumuzu nötr hale getirdik” dedi.

Stratejistler, gelişmiş piyasalardaki düşük getirili para birimlerine karşı uzun dolar pozisyonları sepetini hafif bir zararla kapattıklarını belirtti.

Cuma günü açıklanan veriler, ülkede, tarım dışı istihdamın Temmuz ayında 23 bin azaldığını ortaya koydu. İstihdam verileri piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı.

Dolarda daha dar hareket bekliyor

Notta, “Son veriler ışığında USD için daha dar dalgalanma aralıkları öngörüyoruz” diyen stratejistler, “Carry getirisi, çeşitli olumsuzluklara rağmen dayanıklılığını kanıtladı ve bu konuda olumlu bakış açımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. JPMorgan, USD/JPY paritesi için 164 hedefini korudu.

Gelişmekte olan piyasa para birimleri için genel olarak net uzun pozisyonda olan JPMorgan’ın notunda, “Ancak küresel finansman koşulları, ABD-İran çatışması ve Ağustos ayındaki ılımlı olumsuz döviz mevsimselliği arasındaki risk dengesi nedeniyle 24 Temmuz’dan bu yana pozisyon büyüklüğümüzü azalttık. Bunu, Latin Amerika’da net uzun, EMEA gelişmekte olan piyasalarında net orta ve Asya’da net kısa pozisyonlarla ifade ediyoruz” denildi.