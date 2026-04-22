JPMorgan, dolar/Japon Yeni için hedefini sabit tuttu

Banka, Japonya'nın enerji ithalatına yüksek bağımlılığı nedeniyle artan enerji fiyatlarının ithalat maliyetlerini yükselterek dış ticaret açığını genişletebileceğini ve bunun da yen üzerinde satış baskısı yaratabileceğini ifade etti. Ayrıca enerji fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon endişelerini artırarak diğer merkez bankalarını daha şahin bir patikaya yönlendirdiği, buna karşın Japonya Merkez Bankası'na (BOJ) yönelik faiz artışı beklentilerinin sınırlı kaldığı belirtildi.

JPMorgan, enerji kaynaklı maliyet enflasyonunun artmasının BOJ açısından istenen bir dinamik olmadığını, politika yapıcıların daha çok ücret artışlarıyla desteklenen talep kaynaklı enflasyonu tercih ettiğini de not etti.