JPMorgan ECB için faiz tahminini değiştirdi
JPMorgan, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aralık ayında beklenen faiz artışının ardından Mart 2027'de de 25 baz puanlık artırıma gideceğini öngördü. Banka, önceki tahmininde ECB'nin 2027 boyunca faizleri değiştirmemesini bekliyordu.
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JPMorgan, ECB'den aralık ayındaki faiz artışının ardından Mart 2027'de 25 baz puanlık bir artış daha beklediğini açıkladı.
Banka, önceki tahmininde ECB'nin 2027 boyunca faizleri değiştirmeyeceğini öngörüyordu.
Yeni beklenti, Euro Bölgesi'nde enflasyon görünümü ve para politikası patikasına ilişkin daha sıkı bir değerlendirmeye işaret etti.