JPMorgan, Fed faiz artışı beklentisini aralık ayına çekti

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Analist ekibi, Fed'in enflasyonla mücadeledeki kredibilitesine yönelik artan endişelerin, para politikasında daha agresif bir sıkılaşma döngüsünü zorunlu kılabileceğini vurguladı. Bu doğrultuda banka, daha önce 2027'nin ikinci yarısı için öngördüğü faiz artışı beklentisini bu yılın Aralık ayına çekti.

Analistler, Warsh'ın şahin tonlamasına rağmen ileriye dönük net bir yönlendirme sunmamasını, faizlerin sabit tutulma gerekçelerini yeterince açıklayamamasını ve temel enflasyon göstergesi olan PCE verilerine yönelik şüpheci yaklaşımını, merkez bankasının politika duruşundaki bir zayıflık işareti olarak değerlendirdi.