JPMorgan, Fed faiz artışı beklentisini aralık ayına çekti
JPMorgan ekonomistleri, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın son faiz kararı sonrası gerçekleştirdiği açıklamaları, iletişimin başladığı 2012 yılından bu yana en kaygı verici basın toplantılarından biri olarak nitelendirerek faiz artışı öngörülerini revize etti.
Analist ekibi, Fed'in enflasyonla mücadeledeki kredibilitesine yönelik artan endişelerin, para politikasında daha agresif bir sıkılaşma döngüsünü zorunlu kılabileceğini vurguladı. Bu doğrultuda banka, daha önce 2027'nin ikinci yarısı için öngördüğü faiz artışı beklentisini bu yılın Aralık ayına çekti.
Analistler, Warsh'ın şahin tonlamasına rağmen ileriye dönük net bir yönlendirme sunmamasını, faizlerin sabit tutulma gerekçelerini yeterince açıklayamamasını ve temel enflasyon göstergesi olan PCE verilerine yönelik şüpheci yaklaşımını, merkez bankasının politika duruşundaki bir zayıflık işareti olarak değerlendirdi.