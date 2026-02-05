JPMorgan, Fed'den bu yıl faiz indirimi beklemiyor

JPMorgan Başekonomisti Michael Feroli’ye göre, aralık ayı istihdam raporunun işgücü piyasasına dair endişeleri azaltması ve işsizlik oranının yüzde 4,4’e gerilemesiyle Fed’in bu yıl faiz indirmesi beklenmiyor.

Banka, fonlama faiz aralığının 2025 boyunca yüzde 3,5-3,75 seviyesinde korunacağını öngördü. 2027’nin üçüncü çeyreğinde ise 25 baz puanlık artışla üst bandın yüzde 4’e çıkarılacağını tahmin etti.

Feroli, işgücü piyasasında yeniden zayıflama veya enflasyonda belirgin düşüş olması halinde Fed’in bu yıl içinde gevşeme ihtimalinin hala bulunduğunu, ancak ikinci çeyrekte işgücü piyasasının sıkılaşmasını ve dezenflasyon sürecinin yavaş ilerlemesini beklediklerini söyledi.

Feroli, Warsh’ın bu yıl faiz indirimlerini savunabileceğini, ancak zamanla daha şahin bir çizgiye dönebileceğini öngördün ve Warsh’ın başkan olarak komiteyi faiz indirimine ikna etmesinin kolay olmayacağı da vurguladı.

Bununla birlikte, Fed bilançosunun küçültülmesi konusunda Warsh’ın etkili olabileceği düşünen Feroli, daha küçük bir bilanço ile faizlerin düşeceği görüşüne şüpheyle yaklaştı ve aksine uzun vadeli faizlerde yukarı yönlü baskı oluşabileceğini belirtti.