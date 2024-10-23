JPMorgan fiziksel LNG ticaretine yeniden başlayacak

Bloomberg News'in haberine göre JPMorgan Chase, on yılı aşkın bir sürenin ardından fiziksel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretine yeniden başlamak için görüşmeler yürütüyor.

Habere göre banka, Körfez Kıyısı'nda geliştirilmekte olan en az üç projeyle uzun vadeli LNG tedariki için görüşmeler yürütüyor.

Habere göre, banka ve geliştiriciler Louisiana'daki Commonwealth LNG sahasında, Sempra Energy'nin Teksas'ta inşaat halindeki sahasında ve Louisiana'daki Energy Transfer ET.N tesisinde gazı sıvılaştırmak ve ihraç etmek için bir proje inşa etmek üzere görüşüyor.