JPMorgan işaret etti! Latin Amerika para birimlerinde dikkat çeken carry trade rallisi

Küresel piyasalarda likidite akışları yüksek getiri arayışıyla yön değiştirirken, Latin Amerika merkezli para birimleri son dönemdeki ekonomik verilere meydan okuyan bir grafik çizdi. ABD hazinesinin tahvil piyasasını fonlama kararlarının ardından doların küresel ölçekte değer kaybetmesi, yatırımcıların düşük faizli para birimleriyle borçlanıp yüksek faiz sunan gelişmekte olan piyasalara yöneldiği bu arbitraj mekanizmasını oldukça karlı bir hale getirdi. Ortaya çıkan bu finansal denklem, bölge ekonomilerinin genel büyüme ve enflasyon rakamları bu kazançları doğrudan desteklemese bile sermaye girişlerinin hız kesmeden devam etmesini sağladı.

Kolombiya pesosunda getiri oranları borsayı ikiye katladı

Finans dünyasının en büyük yüksek getirili enstrümanları arasında başı çeken Kolombiya pesosu, Brezilya reali ve Meksika pesosu küresel fon yöneticilerinin odak noktası haline geldi. JPMorgan Private Bank Latin Amerika piyasalarından sorumlu Nur Cristiani, katıldığı uluslararası bir finans forumunda konuya dair çarpıcı veriler paylaştı. Cristiani, düşük maliyetle dolar borçlanıp Kolombiya’nın gecelik faiz enstrümanlarına yatırım yapmayı temel alan carry mekanizmasının, dönem başından bu yana yaklaşık yüzde 27 kazanç sağladığını açıkladı. Bankanın resmi veri setine dayandırılan bu hesaplamanın, aynı zaman diliminde ABD hisse senedi piyasasının göstergesi kabul edilen S&P 500 endeksinin sunduğu performansın iki katından fazla bir kâra tekabül ettiği bildirildi.

Küresel faiz makası carry trade talebini diri tutuyor

Gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası patikaları ile Latin Amerika'daki yüksek montanlı faiz oranları arasındaki geniş makas, küresel sermaye hareketlerinin bu bölgede yoğunlaşmasındaki en büyük yapısal etken olarak öne çıktı. ABD dolarındaki geri çekilmenin yarattığı kaldıraç avantajı, kur riskini üstlenen uluslararası fonların risk iştahını beslemeye devam etti. Bu finansal akışların kısa vadede bölge para birimlerine yapay bir koruma kalkanı sağladığı görülürken, yerel ekonomilerin yapısal reformlarla bu sıcak para girişini kalıcı yatırımlara dönüştürememesi halinde, küresel risk algısının değiştiği ani bir kırılma anında tersine sermaye kaçışı riskinin de masada kalmaya devam ettiği kaydedildi.