JPMorgan, Körfez ülkeleri büyüme tahminlerini düşürdü

JPMorgan, Birleşik Arap Emirlikleri için büyüme tahminini 2,3 puan, Bahreyn için 1,5 puan ve Katar için 1,3 puan aşağı çekti.

Banka, özellikle turizmle bağlantılı sektörlerde en büyük kesintiyi yaparken, ulaştırma sektöründe de büyüme beklentilerini düşürdüğünü açıkladı.

Revizyonlar, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin ekonomik görünüm üzerindeki baskısını yansıtırken, JPMorgan’ın değerlendirmesinde turizm ve ulaştırma sektörlerinin en fazla etkilenen alanlar olduğu vurgulandı.