JPMorgan, Pinewood Technologies şirketindeki yatırım payını yükseltti

Küresel finans pazarının en büyük oyuncularından JPMorgan Chase, teknoloji yatırımlarına yön veren yeni bir hisse alımı gerçekleştirdi. Londra Borsası’nda hisseleri el değiştiren Pinewood Technologies firmasına ait hisse senetlerini radarına alan banka, bu şirketteki toplam hak sahipliği oranını artırdı. Kısa bir süre öncesine kadar şirketin %5,50'sini elinde tutan bankanın bu peş peşe hamleleri, otomotiv dünyasına dijital altyapı sağlayan yazılım şirketlerinin küresel sermaye için ne denli güçlü bir cazibe merkezi haline dönüştüğünü açıkça kanıtladı.

Farklı finansal araçlarla kurulan yeni ortaklık yapısı

Londra piyasalarına gönderilen resmi şeffaflık raporları incelendiğinde, JPMorgan'ın bu büyük pozisyonu tek bir yöntemle inşa etmediği fark ediliyor. Bankanın ulaştığı yeni gücün %3,61'lik dilimi doğrudan hisse senedi sahipliğinden kaynaklanan oylama haklarına dayanıyor. Yatırımın geriye kalan %2,56'lık ağırlığı ise vadeli piyasalarda kullanılan nakit uzlaşmalı hisse takas anlaşmaları vasıtasıyla kontrol ediliyor. Bankanın farklı iştirakleri üzerinden dağıttığı bu portföy mimarisi, kurumsal yatırımcıların hisse üzerindeki alım baskısını da yukarılara çekiyor.

Şirketin piyasa değerini uçuran 545 milyon sterlinlik satın alma yarışı

JPMorgan'ın Pinewood üzerindeki ağırlığını artırma kararı, şirketin geleceğine yönelik çok büyük bir pazarlığın tam ortasında alındı. Sektöre yön veren İngiliz yazılım şirketi, geçtiğimiz günlerde ABD merkezli fon yönetim şirketi Ridgeview Partners tarafından masaya konulan 545 milyon sterlinlik (yaklaşık 705 milyon dolar) nakit satın alma teklifini kabul ettiğini açıklamıştı. Sektördeki bu dev mülkiyet değişimi ve küresel fon akışı Pinewood hisselerinin piyasa itibarını perçinlerken, bu hareketlilik JPMorgan gibi devlerin de vakit kaybetmeden pozisyon büyütmesine zemin hazırladı.