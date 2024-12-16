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JPMorgan ve Moody's, Japonya'dan faiz artırımı bekliyor

JPMorgan ve Moody's bu sabah yayınladıkları yatırımcı notlarında, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) bu hafta yapacağı politika toplantısında faiz artırımına gideceğini öngördü.

Haber Merkezi
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JPMorgan ve Moody's, Japonya'dan faiz artırımı bekliyor
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JPMorgan'ın Japonya Ekonomik Araştırma ekibi, Japonya Merkez Bankası'nın perşembe günü sona erecek iki günlük toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,50'ye yükseltmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Ekip, “BOJ'un ek faiz artırımı koşullarına ilişkin pozisyonu tutarlı ve son verilerin dengesi bu koşulları karşılıyor gibi görünüyor” dedi.

Moody's Analytics de yayınladığı bir notta, BOJ'dan perşembe günü para politikasını sıkılaştırmasını bekliyor. “25 baz puanlık bir artışla yüzde 0,5'e yükseltilmesini bekliyoruz. Bununla birlikte, Aralık ayındaki bir artışa karşı Ocak ayındaki bir artış olasılığı yaklaşık 60-40” diyen Moody's Analytics, merkez bankasının yendeki zayıflığın enflasyonu artırarak reel ücretlere ve tüketici harcamalarına zarar verebileceğinden endişe ettiğini de belirtti.

Ancak Moody's Analytics, finansal piyasaların son iki haftadır gergin olduğunu ve yenin dolar karşısında bir miktar değer kazandığını da vurguladı.

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