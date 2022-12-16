JPMorgan ve Societe Generale, ECB'nin faiz artırımı tahminini güncelledi

JPMorgan ve Societe Generale, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi'nin dünkü toplantısında alınan kararlar ve Başkan Lagarde'nin verdiği mesajlar sonrasında ECB'nin faiz artırımlarının gideceği nihai nokta için tahminleri yükselttiler.

Societe Generale, Euro Bölgesi'nde faiz oranının gideceği nihai nokta için beklentisini yüzde 3,0'dan yüzde 3,75'e çıkardı.

Societe Generale, ECB'nin 2023'ün ilk yarısında iki kez 50 baz puanlık faiz artırımı yapmasını ve bunu üç kez 25'er baz puanlık faiz artırımlarının takip etmesini beklediklerini vurguladı.

JPMorgan da ECB'nin faiz artırımlarını gideceği nihai nokta için beklentisini yüzde 2,50'den yüzde 3,25'e çıkardı.

JPMorgan analisti Greg Fuzesi, "ECB toplantısında şahin bir duruşa kayış gördük. Bu nedenle nihai faiz oranı için tahminimizde büyük bir ayarlama yaptık ve 75 baz puan artırarak yüzde 3,25'e çıkardı" diye konuştu.