JPMorgan: Yapay zekânın yazılım sektöründe yaratacağı bozulma abartılıyor

JPMorgan stratejistleri, yapay zekanın yazılım sektöründe kısa vadede yaratacağı bozulmanın piyasa tarafından abartıldığını belirterek, tarihi düşüş yaşayan yazılım hisselerinde toparlanma alanı bulunduğunu savundu.

Dubravko Lakos-Bujas liderliğindeki ekip, yatırımcılara yüksek kaliteli ve yapay zekâya karşı dayanıklı yazılım şirketlerine daha fazla ağırlık vermelerini tavsiye etti. "Aşırı fiyat hareketleri, yazılım segmentine dönüşü mümkün kılıyor" denildi. Stratejistler, Microsoft ve CrowdStrike gibi şirketlerin yüksek geçiş maliyetleri ve çok yıllı sözleşmeler sayesinde kısa vadeli bozulmalara karşı koruma sağladığını vurguladı.

Notta, yazılım hisselerinin yeni yapay zekü araçlarının mevcut iş modellerine etkisine dair endişelerle sarsıldığı, ancak mevcut kötümserliğin "aşırıya kaçtığı" ifade edildi. Dördüncü çeyrek raporlamalarının genel olarak olumlu olduğu ve 2026 için yüzde 16,8’lik kâr artışı beklendiği belirtildi.

Stratejistler, uzun vadede geleneksel yazılım şirketlerinin yapay zeka tarafından tamamen ikame edilip edilmeyeceğinin belirsiz olduğunu, ancak mevcut piyasa algısının gerçekçi olmadığını kaydetti.