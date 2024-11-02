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JPMorgan yasa ihlalleri nedeniyle yatırımcılara 151 milyon dolar ödeyecek

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) JPMorgan Chase & Company’i beş ayrı yaptırım kararıyla suçladı. Kurumun tespit ettiği ihlaller nedeniyle yatırımcılara 151 milyon dolardan fazla ceza ve gönüllü ödeme yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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JPMorgan yasa ihlalleri nedeniyle yatırımcılara 151 milyon dolar ödeyecek
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), JPMorgan Chase & Company’nin iki yan kuruluşunu beş ayrı yaptırım kararıyla suçladığını ve bunun sonucunda yatırımcılara 151 milyon dolardan fazla ceza ve gönüllü ödeme yapılacağını duyurdu.

SEC: Yanıltıcı açıklamalar yapıldı

SEC, J.P. Morgan Securities LLC ve J.P. Morgan Investment Management Inc.’i beş ayrı yaptırım kararıyla suçladı. Kurumun tespit ettiği ihlaller arasında yatırımcılara yanıltıcı açıklamalar, güven yükümlülüğünün ihlali, yasaklanmış ortak işlemler ve anapara ticareti ile müşterilerin çıkarına en uygun tavsiyelerde bulunmama yer alıyor.

JPMorgan yatırımcılara ödeme yapmayı kabul etti

JPMorgan’ın yan kuruluşları, bu davaları çözmek için toplam 151 milyon dolardan fazla para cezası ve yatırımcılara gönüllü ödeme yapmayı kabul etti. Firma, SEC’nin kararlarındaki bulguları kabul etmedi veya reddetmedi.

"Yasaları ihlal etti"

SEC Yaptırım Bölümü Geçici Direktörü Sanjay Wadhwa, “JPMorgan’ın birden fazla iş kolundaki davranışı, yatırımcıları kendi kendine işlem yapma ve çıkar çatışması risklerinden korumak için tasarlanmış çeşitli yasaları ihlal etti.” dedi.

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