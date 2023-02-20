JPMorgan: Yatırımcılar hayal kırıklığına uğrayabilir

JPMorgan Chase & Co. stratejistlerine göre, ekonomik görünüm hakkında fazla iyimser olan hisse senedi yatırımcıları hayal kırıklığına uğrayabilir.

Mislav Matejka liderliğindeki JPMorgan analistleri, hazırladıkları bir notta, Fed'in agresif faiz artışlarının ardından, özellikle para politikasının ekonomi üzerindeki etkisinin bir ila iki yıl gecikmeli olabileceği düşündüklerini ifade ettiler.

Yayımlanan raporda bu durumun, faiz artışlarının gecikmeli etkisinin bir süre sonra ortaya çıkmasının ardından resesyona sebep olabileceği belirtildi. Analistler bu sebeple geç gelebilecek bir durgunluk ihtimalinin hala masada olduğunu düşünüyorlar.

Stratejistler, "Tarihsel olarak, hisse senetleri tipik olarak Fed faiz indirimine gitmeden dip yapmıyor. Fed artışlarını durdurmadan önce hiç dip görmedik. Hasar oluştu ve hasar ekonomiye yayılmaya devam ediyor" dedi.

2022'nin büyük bir bölümünde pozitif kalmasının ardından geçen yılın sonuna doğru hisse senetleri görünümü konusunda temkinli davranan Matejka, ilk çeyreğin bu yıl hisse senetleri için en yüksek noktayı işaret edeceğini söyledi.