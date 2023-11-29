JPMorgan'dan 2024 yılı tahminleri

Mislav Matejka liderliğindeki J.P.Morgan stratejistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, "Faaliyetler yavaşladıkça hisse senetlerinin muhtemelen kazanç ayarlamasını müzakere etmesi gerekecek. Fed faiz indirimleri ile ilerlemeye başladığında hisse senetleri için risk-ödülün temel olarak iyileşmeye başlayacağına inanıyoruz" değerlendirmesini yaptılar.

J.P.Morgan, resesyon gerçekleşmediği takdirde Avrupa'da kazanç büyümesinin 2024 yılında yatay seyredeceğini belirterek, şirket gelirleri ve marjlarında yeniden hızlanma beklentilerinin zayıflayan fiyatlama ve hacimler nedeniyle zorlanacağı uyarısında bulundu.

Avrupa hisse senetleri için "ağırlığını azalt" tavsiyesi

JPMorgan stratejistleri, Avrupa hisse senetlerinde "ağırlığını azalt" pozisyonuna sahipler, ancak özellikle ABD hisse senetlerindeki gergin değerlemelerle karşılaştırıldığında Avrupa hisse senetlerinin pahalı olmadıklarını belirtiyorlar.

Matejka, para politikasının gevşetilmesinin 2024'ün ikinci yarısında Avrupa hisse senetleri üzerindeki düşük ağırlık görüşlerinin tersine dönmesine neden olabileceğini söyledi.

Sektör düzeyinde, JP Morgan Avrupa gıda perakendesi, oteller ve seyahat ile yarı iletkenleri "underweight "e düşürdü.

J.P.Morgan, gıda perakendesinde artan fiyat rekabetinin 2024'te marjlarda daralmaya yol açabileceğini, fiyatlandırma, hacimler ve envantere ilişkin endişelerin ise çip stoklarını vurabileceğini söyledi.

Banka, Japonya hisse senetlerinde "overweight" pozisyonunu korumaya devam ediyor. Gelişmekte olan piyasa hisse senetlerini, özellikle Çin'in ekonomik büyümesinin yukarı yönlü sürpriz yapması halinde, potansiyel olarak daha iyi performans göstermesi için "daha gerçekçi bir şans" görüyorlar.