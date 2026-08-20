JPMorgan'dan ABD Hazinesinin tahvil hamlesine uyarı

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JPMorgan stratejistleri, ABD Hazinesinin uzun vadeli borçlanma maliyetlerini düşürmek amacıyla tahvil geri alımlarını artırmasının kısa vadede faizleri aşağı çekse de piyasalarda güvenilirlik tartışmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

JPMorgan'dan Jay Barry'nin de aralarında bulunduğu stratejistler, hamlenin asıl sorunu değil yalnızca belirtileri hedef aldığını savundu.

Banka, ABD ekonomisinin tam istihdama yakın seyrettiği bir ortamda bütçe açığının GSYH'nin yaklaşık yüzde 6'sı düzeyinde bulunmasına dikkat çekti.

Stratejistler, gerçek bir mali konsolidasyon olmaması halinde piyasaların Hazinenin adımını yeterince güvenilir bulmayabileceğini belirtti.

Tahvil faizleri yeniden yükselebilir

Hazinenin borç yönetiminde daha fırsatçı bir yaklaşım benimsemesi ve "düzenli ve öngörülebilir" ihraç ilkesinden uzaklaşması durumunda, zaman içinde vade priminin ve tahvil faizlerinin yeniden yükselebileceği ifade edildi.

JPMorgan ayrıca Hazinenin açıklamasının, eski tahvillerin geri alım takviminin yayımlanmasından yalnızca iki hafta sonra gelmesini "oldukça sıra dışı" olarak değerlendirdi.

Bankaya göre uzun vadeli faizlerin yeniden yükselmesi halinde Hazinenin uzun vadeli tahvil ihalelerinin büyüklüğünü azaltma ihtimali de artabilir.

Citigroup daha iyimser

Citigroup ise daha olumlu bir görüşle müşterilerine 20 yıllık ABD tahvili alımı tavsiye etti.

Citi, Hazinenin hamlesi ile soğuyan enflasyonun önümüzdeki aylarda tahvil piyasasında güçlü bir yükseliş yaratabileceğini değerlendiriyor.