JPMorgan'dan BOJ için erken faiz artışı ve yüzde 1,5 tahmini

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JPMorgan, Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırım patikasına ilişkin beklentisini öne çekti. Kurum, BOJ'un bir sonraki faiz artırımını daha önce öngördüğü ekim ayı yerine eylül ayında yapmasını, ardından aralıkta bir artış daha gerçekleştirmesini bekliyor.

Banka, bu çerçevede 2026 yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 1,5'e yükseltti.

JPMorgan, hükümetin maliye politikası duruşunda önemli bir değişiklik olmaması halinde BOJ'un Nisan, Temmuz ve Aralık 2027'de de faiz artırabileceğini öngörüyor. Bu senaryoda politika faizinin 2027 sonunda yüzde 2,25'e ulaşması bekleniyor.

Kurum, piyasaların eylül ayında faiz artırımını büyük ölçüde fiyatladığını, BOJ'un adımı ertelemesinin piyasa oynaklığını artırabileceğini belirtti.

JPMorgan'a göre bankanın temel enflasyon göstergesi yüzde 2'nin ortalarına yükselirken, genişleyici maliye politikası BOJ'un eğrinin gerisinde kalabileceği endişesini güçlendiriyor. Mevcut politika faizinin ekonomik temellere kıyasla düşük kaldığını belirten banka, bu nedenle para politikasında normalleşmenin daha önce tahmin edilenden hızlı ilerleyebileceğini değerlendirdi.