JPMorgan'dan Çin’in ihracat büyümesinde 'toparlanma' öngörüsü

JPMorgan Asset Management küresel piyasa stratejisti Marcella Chow, çin’in ihracat büyümesinin önümüzdeki dönemde üretim ve teknoloji sektörlerindeki rekabet avantajları sayesinde kademeli olarak toparlanacağını söyledi. Chow, ekonominin yılın ilk çeyreğinde %5,0 büyüdüğünü, bu performansın güçlü ihracat ve üretim faaliyetlerinden kaynaklandığını belirtti.

İhracatın ilk çeyrekte %14,7 arttığını aktaran Chow, özellikle entegre devreler, bilgisayar ekipmanları, otomobiller ve gemilerin öne çıkan kalemler olduğunu ifade etti. Ancak mart ayında ihracat artışının yılın ilk iki ayına kıyasla belirgin şekilde yavaşladığını, bunun da geçen yılın yüksek bazlı ön yüklemeli faaliyetlerinden kaynaklandığını ekledi.

Chow, iç talebin hâlâ zayıf seyrettiğini vurgularken, ihracatın çin ekonomisinin büyüme dinamiklerinde kritik rol oynamaya devam ettiğini belirtti.