JPMorgan'dan 'Minsky anı' uyarısı

Amerika'da Silicon Valley Bank'ın iflasının ardından ortaya çıkan 'bankacılık krizinin' yankıları devam ederken, ünlü yatırım bankası JPMorgan tarafından piyasalara dair olumsuz bir senaryo ortaya atıldı.

Ortaya atılan senaryoda, bankaların iflasının yaratacağı olumsuz etki sebebiyle, 'Minsky anı' olarak anılan ve adını Amerikalı iktisatçı Hyman Minsky'den alan, piyasaların istikrardan istikrarsızlığa geçtiği noktayı ifaden durumun gerçekleşme şansının arttığı belirtildi.

JPMorgan stratejisti Marko Kolanovic'e göre ise bu olasılığın artmasının sebebi, enflasyonla mücedele ederken ortaya çıkan bankacılık krizi, piyasalardaki dalgalanma ve ekonomik belirsizlikler.

Ayrıca, liderliğini Kolonovic'in üstlendiği JPMorgan strajistleri tarafından yayımlanan notta "Merkez bankaları krizin etkilerinin yayılmasını başarılı bir şekilde kontrol altına alsa bile, kredi koşulları hem piyasalardan hem de düzenleyicilerden gelen baskı nedeniyle daha hızlı sıkılaşacak gibi görünüyor" ifadelerine yer verilerek özellikle kredi koşulları konusunda uyarılarda bulunuldu.