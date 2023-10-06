JPMorgan'dan Suudi Arabistan adımı

JPMorgan Chase, Suudi Arabistan'ın yerel para birimi cinsinden tahvillerini gösterge gelişmekte olan piyasa endeksine eklemeyi düşünüyor.

Bloomberg News'un haberine göre JPMorgan, Suudi Arabistan'ı, yaklaşık 236 milyar dolarlık fon tarafından takip edilen bir endeks paketi olan Devlet Tahvili Endeksi-Gelişmekte Olan Piyasalar'a dahil edilmesi için incelemeye aldı.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Suudi Arabistan'ın katılmaya istekli olduğunu ve düzenleyicilerinin tahvillerin dahil edilmeye uygun olduğundan emin olmak için çalıştığını ifade ediyorlar.