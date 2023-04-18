JPMorgan'dan teknoloji hisseleri öngörüsü

JPMorgan Chase stratejisti Marko Kolanovic, ABD'de teknoloji hisselerinin "aşırı alım" bölgesinde göründüklerini, sektörün düşen tahvil getirilerinden fayda sağlamalarının muhtemel olmadığını söyledi.

"Teknoloji sektöründe, karlı olmayan parçaların endeksin üzerinde performans gösteremeyeceklerini savunuyoruz, kaliteli, iyi nakit akışı olan parçalar için daha pozitif duruş içindeyiz" diye konuşan Kolanovic, "Teknoloji hisselerinde kısa pozisyon alınmasını savunmuyoruz ve hala sektörün geçen yıldan daha iyi işlem göreceğini düşünüyoruz. Ancak teknoloji sektöründeki yukarı hareketin gerildiğini düşünüyoruz" dedi.

Teknoloji hisselerinin ağırlıklı olduğu Nasdaq 100, yıl başından bu yana yüzde 20 yükselirken, S&P 500'de yükseliş yüzde 8 seviyesinde kaldı.