JPMorgan'ın CEO'sundan 1 trilyon dolarlık strateji

Dimon, “Doğru politikalar ve kararlı adımlarla ABD en güçlü orduya ve en güçlü ekonomiye sahip olmaya devam edecek, özgürlüğün kalesi ve demokrasinin cephaneliği olarak kalacaktır. Ancak hiçbir ülkenin başarıya ilahi bir hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta JPMorgan, yerel topluluklarda ekonomik fırsatları artırmayı hedefleyen “American Dream Initiative”i duyurmuştu. Bu, ekim ayında açıklanan ve önümüzdeki on yılda ABD’nin ekonomik güvenliğini ve dayanıklılığını artıracak sektörlere 1,5 trilyon dolar yatırımı öngören “Security and Resiliency Initiative”in ardından geldi.

Dimon’un mektubu, küresel çatışmaların güvenlik risklerini artırdığına dikkat çekiyor. İran’daki savaşın petrol ve emtia fiyatlarında yeni şoklara yol açabileceğini belirten Dimon, Avrupa’nın “kötü bir yolda” olduğunu ve ekonomik-militer reformlar karşılığında “tek, büyük ve güzel bir serbest ticaret anlaşması” çağrısını yineledi.

Mektupta ayrıca özel kredi piyasalarındaki şeffaflık eksikliğine, özel sermaye yatırımlarının uzun süreli tutulmasına ve yapay zekânın hızla yayılmasının yaratacağı etkiler gibi risklere değinildi. Dimon, New York’un yüksek vergiler nedeniyle rekabet gücünü kaybettiğini, JPMorgan’ın son yıllarda Texas’taki istihdamını artırdığını da vurguladı.