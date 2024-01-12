JPMorgan'ın dördüncü çeyrek kârı düştü

JPMorgan ve birkaç büyük bankanın, Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank'ın geçen yıl iflas etmesinin ardından boşalan Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun (FDIC) mevduat sigortası fonunu (DIF) yenilemek için 16 milyar doların büyük bir kısmını ödemesi gerekiyor.

JPMorgan 2023'te 49.6 milyar dolar ile rekor seviyede kâr açıkladı.

JPMorgan, dördüncü çeyrekte 9.31 milyar dolar, yani hisse başına 3.04 dolar kâr açıklarken, geçen sene aynı dönem kârı 11.01 milyar dolar, yani hisse başına 3.57 dolardı.