JPMorgan'ın geliri beklentileri aştı

Silicon Valley Bank ile başlayan ve Signature Bank ile devam ederek İsviçreli Credit Suisse'ye kadar sıçrayan banka iflaslarının gölgesinde, JPMorgan 31 Mart ile sone eren üç ayda karını yüzd 52 arttırarak 12.62 milyar dolara çıkardı.

Aynı dönemde JPMorgan hisse başı 4,10 dolar kar açıkladı. Analistlerin beklentisi ise hisse başı karın 3,42 olması yönündeydi.