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JPMorgan'ın geliri beklentileri aştı

Amerikalı ünlü yatırım bankası JPMorgan'ın 2023 1. çeyrek karı 12.62 milyar dolar olurken, hisse başı kazancı ise beklenti olan 3,42'yi aşarak 4,10 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Silicon Valley Bank ile başlayan ve Signature Bank ile devam ederek İsviçreli Credit Suisse'ye kadar sıçrayan banka iflaslarının gölgesinde, JPMorgan 31 Mart ile sone eren üç ayda karını yüzd 52 arttırarak 12.62 milyar dolara çıkardı.

Aynı dönemde JPMorgan hisse başı 4,10 dolar kar açıkladı. Analistlerin beklentisi ise hisse başı karın 3,42 olması yönündeydi.

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