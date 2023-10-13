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JPMorgan'ın karı üçüncü çeyrekte yükseldi

JPMorgan'ın karı yüksek faiz oranlarının kredilerden elde edilen geliri artırmasıyla üçüncü çeyrekte yükseldi.

Haber Merkezi
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30 Eylül'de sona eren üç aylık dönemde JPMorgan 13,15 milyar dolar, hisse başına 4,33 dolar kar etti. Geçen yılın aynı döneminde 9,74 milyar dolar, hisse başına 3,12 dolar ile kar elde edilmişti.

JPMorgan'ın kazançları, Mayıs ayında First Republic Bank'ı satın alarak bilançosuna yaklaşık 173 milyar dolar kredi eklemesinden de destek aldı.

Banka, net faiz geliri yüzde 30 artışla 22,9 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

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