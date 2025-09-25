  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Kahve devi Starbucks mağazalarını kapatıyor! 900 çalışanını işten çıkaracak
Starbucks, Kuzey Amerika’daki bazı mağazalarını kapatmayı ve yaklaşık 900 çalışanını işten çıkarmayı içeren 1 milyar dolarlık bir yeniden yapılandırma planını duyurdu.

Starbucks mağazalarını kapatıyor. Kahve devi 1 milyar dolarlık yeniden yapılanma planı kapsamında yaklaşık 900 çalışanını işten çıkaracak. Bu adım CEO Brian Niccol yönetiminde gerçekleşen ikinci işten çıkarma dalgası. Bu yılın başlarında 1.100 şirket çalışanı işten çıkarılmıştı.

Mağaza sayısı yüzde 1 azalıyor

Şirket, SEC’e yaptığı açıklamada, 2025 mali yılında Kuzey Amerika’da şirket tarafından işletilen mağaza sayısının hem açılışlar hem de kapanışlar dikkate alındığında yaklaşık yüzde 1 oranında azalacağını belirtti. Yaklaşık 900 çalışanın işten çıkarılacağı belirtildi.

Yapılandırma maliyeti kapanan mağazalardan sağlanacak

Starbucks, beklenen 1 milyar dolarlık yeniden yapılandırma maliyetinin yüzde 90′ının Kuzey Amerika operasyonundan kaynaklanacağını tahmin ediyor. Giderlerin önemli bir kısmının 2025 mali yılında gerçekleşeceği belirtiliyor.

Starbucks, en büyük pazarındaki satış düşüşünü tersine çevirmek için “müşteriye daha yakın” yatırımlara öncelik verdiğini bildirdi. 

2025 başında 1100 çalışan çıkarılmıştı

Bu, Niccol’un görev süresi boyunca gerçekleşen ikinci işten çıkarma dalgası. Bu yılın başlarında 1.100 şirket çalışanı işten çıkarılmıştı.

Niccol, Perşembe günü çalışanlarına yazdığı mektupta, “Bu adımlar, işe yaradığını gördüğümüz şeyleri pekiştirmek ve kaynaklarımızı bunlara göre önceliklendirmek için atıldı,” diye yazdı.

"Daha güçlü Starbucks inşa etmek için adım atıyoruz"

Niccol, “Bu adımların, dünya üzerindeki etkisini derinleştiren ve ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve hizmet verdiğimiz topluluklar için daha fazla fırsat yaratan daha iyi, daha güçlü ve daha dayanıklı bir Starbucks inşa etmek için gerekli olduğuna inanıyorum.”

Şirket, temmuz ayında, şirketin sahip olduğu kafelerde önümüzdeki yıl 500 milyon dolardan fazla çalışma saati yatırımı içeren, şimdiye kadarki en büyük iş gücü ve işletme standardı yatırımı olan “Green Apron Service”i duyurdu.

Niccol, bu ayın başlarında CNBC’ye verdiği röportajda, “Umarım dünyanın en iyi müşteri hizmetleri şirketi ve dünyanın en iyi müşteri odaklı şirketi olma yolunda ilerliyoruzdur.” demişti.

