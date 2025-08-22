Kahve devi Starbucks’tan kritik hamle! Satış için alıcılardan teklif istedi

  1. Ekonomim
Starbucks, Çin’deki rekabet ve düşen pazar payı nedeniyle operasyonlarının bir kısmını satmayı planlıyor. Ülkede küçülme planını açıklayan kahve devi, alıcılardan teklif istedi.

Haber Merkezi
Dünyaca ünlü kahve devi Starbucks’tan kritik hamle geldi. Çin’de düşen pazar payı nedeniyle küçülme kararı alan şirket, operasyonlarının bir kısmını satmayı planlıyor.

Alıcılardan teklif istedi

Starbucks, Çin operasyonlarının bir kısmını satmak üzere kısa listeye aldığı potansiyel alıcılardan iki hafta içinde bağlayıcı olmayan teklifler sunmalarını istedi.

Rakiplerle rekabet edemiyor

Şirket, pazar payındaki düşüş ve yerel rakiplerin artan rekabeti nedeniyle yıl sonuna kadar bir anlaşmaya varmayı hedefliyor.  

Kaynaklara göre, aralarında Carlyle, EQT, Hillhouse Investment, Primavera Capital, Bain Capital, KKR & Co ve Tencent gibi özel sermaye firmaları ile teknoloji devlerinin bulunduğu gruplar, şirketin Çin biriminin finansal ve operasyonel detaylarını öğrenmek üzere yönetim sunumlarına katıldı.

10 milyar dolara kadar değerleme yapıldı

Analistlere göre 10 milyar dolara kadar değerlenebileceği belirtilen bu satış, Starbucks'ın Çin pazarındaki stratejik konumunu yeniden güçlendirme çabasının bir parçası olarak görülüyor.

Kahve zincirinin pazar payı uygun fiyatlı rakipleri yüzünden geriledi

Çin'deki pazar payı 2019'daki yüzde 34 seviyesinden 2024'te yüzde 14'e gerileyen kahve zinciri, yavaşlayan ekonomi ve Luckin Coffee gibi uygun fiyatlı yerel rakiplerin hızlı büyümesiyle karşı karşıya. CEO Brian Niccol, şirketin Çin işine bağlı kalacağını ve anlamlı bir hisseyi elinde tutmak istediğini belirtti.

Çin'de 7 bin 828 mağazası bulunuyor

Haziran ayı sonunda Çin'de 7 bin 828 mağazası bulunan Starbucks, son çeyrekte genel gelirlerini artırırken, Çin'de karşılaştırılabilir mağaza satışlarında yüzde 2'lik bir büyüme kaydetti.

