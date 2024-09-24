Kahve fiyatlarındaki artış durmuyor: 10 yılın zirvesi aşıldı!

Küresel kahve piyasası, Brezilya ve Vietnam'da yaşanan doğal felaketler nedeniyle ciddi dalgalanmalar yaşıyor. Bugün kahve fiyatları yüzde 4,34 oranında artarak libre başına 263 dolara ulaştı. Bu artış, Şubat 2022'deki 10 yılın zirvesi olan 251 doları geride bıraktı ve piyasadaki endişeleri derinleştirdi.

Brezilya ve Vietnam'daki doğal felaketlerin etkisi

Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya, son on yılların en kötü kuraklıklarından biriyle mücadele ediyor. Bu kuraklık, ülkenin arabica kahve yetiştiren bölgelerinde ciddi verim kayıplarına neden oldu. 2023-2024 ürün döngüsünde üretimin yüzde 20 oranında düşebileceği tahmin ediliyor. Özellikle Minas Gerais eyaleti, aylarca süren kuraklık nedeniyle büyük zarar gördü.

Vietnam'da ise anında kahve yapımında kullanılan robusta çekirdeği üretimi, Yagi Tayfunu'nun etkisiyle büyük darbe aldı. Ülkenin Orta Yaylalar bölgesindeki önemli kahve tarlaları, tayfun nedeniyle binlerce hektar zarar gördü. Bu durum, mevcut hasatın yanı sıra gelecekteki üretim potansiyelini de olumsuz etkiledi.

Küresel kahve fiyatları 10 yılın zirvesini aştı

Brezilya'daki kuraklık ve Vietnam'daki tayfunun birleşik etkileri, küresel kahve fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı. Ocak 2020'de libre başına 98 dolar olan kahve fiyatları, bugün 263 dolara ulaştı. Uluslararası Kahve Örgütü (ICO), fiyatların 2024'ün üçüncü çeyreğinde neredeyse yüzde 20 oranında artarak son on yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını bildirdi.

Kahve sektöründeki belirsizlik ve Avrupa'ya yansımaları

Bu fiyat artışları, özellikle Avrupa'da kahve severler için zorlayıcı olacak. Avrupa'nın en büyük kahve pazarı olan Almanya'da, kahve fiyatları 2022'den bu yana ortalama yüzde 10 arttı. Avrupa Kahve Federasyonu'nun (ECF) yaptığı bir ankete göre, Avrupa'daki kafelerin yüzde 65'i, 2023'ün başından bu yana fiyatlarını yüzde 5 ila yüzde 15 oranında artırdı.

İklim değişikliğinin etkileri ve artan küresel talep, kahve sektöründe istikrarın sağlanmasını zorlaştırıyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde kahve fiyatlarının daha da artabileceği ve bu durumun küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.