Kanada, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etti

Dünya Ticaret Örgüt'nden yapılan açıklamada, Kanada'nın, ABD'nin Kanada menşeli mallara uyguladığı yeni tarife önlemleriyle ilgili olarak DTÖ'den ABD ile anlaşmazlık istişaresi talebinde bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu talebin 5 Mart'ta DTÖ üyelerine iletildiği belirtilen açıklamada, Kanada'nın, ABD'nin ülkeden ithal ettiği mallara yüzde 25, enerji kaynaklarına ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulamasının 1994 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması ile DTÖ'nün Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın çeşitli hükümleriyle uyumlu olmadığını iddia ettiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'ta Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirilmesine yönelik kararnameyi imzalamıştı. Kanada'dan ithal edilen enerji kaynaklarına yüzde 10'luk daha düşük bir tarife getirilirken, söz konusu tarifelerin 4 Şubat'ta yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

Trump, 3 Şubat'ta Kanada ve Meksika'nın sınır güvenliğini artırmaya yönelik alacakları önlemler karşısında tarifelerin uygulanmasını 1 ay süreyle durdurmuştu.

Söz konusu sürenin dolmasıyla ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yönelik askıya alınan yüzde 25 oranındaki gümrük vergileri dün yürürlüğe girmişti.

ABD'nin Kanada'ya yönelik tarifelerinin uygulanmaya başlanması üzerine Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin Kanada'ya karşı bir ticaret savaşı başlattığını belirterek, ülkenin uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık Kanada'nın 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıklamıştı.