Kanada dış ticaret fazlası haziranda arttı

Kanada İstatistik Kurumu verilerine göre haziran ayı mal ticareti, enerji dışı sektörlerin öncülüğünde şekillendi. Küresel piyasalarda altına yönelik talebin hız kazanması ve ons fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketler, ülkenin ihracat hanesine olumlu yansıdı. Petrol ve doğal gaz gibi geleneksel enerji ürünlerinin sevkiyatında hem fiyat hem de hacim bazlı gerilemeler kaydedilirken, kıymetli maden satışları bu kaybı tek başına göğüslemeyi bildi; böylece bütçe dengesi korundu.

İhracatta tek sektöre bağımlılık azalıyor

Ticaret bilançosunun dördüncü ayda da fazla vermesi, ülke ekonomisinin dış şoklara karşı bağışıklık kazandığını gösteriyor. Yapılan son analizler, madencilik ürünlerinin payının artmasıyla birlikte Kanada'nın belirli bir alana olan kronik bağımlılığının kırıldığına işaret ederken yerel para birimi Kanada dolarını da uluslararası arenada güçlendiriyor. Önümüzdeki dönemlerde de ortaklarla yürütülen mal sevkiyatlarında benzer bir istikrarın korunması bekleniyor.

Yapısal reformlar meyvesini veriyor

Ülkenin ticaret performansındaki bu dik duruş, geçmiş yıllarda başarıyla uygulanan pazar çeşitlendirme stratejilerinin net bir sonucu olarak görülüyor. Kanada, en büyük ortaklık yürüttüğü ABD dışındaki alternatif küresel pazarlara olan erişimini artırarak tedarik zinciri kesintilerine karşı daha esnek bir yapı kurmayı başardı ve bu sayede otomotiv, havacılık, endüstriyel makine gibi imalat sanayisi kollarında da üretimi sürdürülebilir bir çizgiye taşıdı.

Uluslararası ticaret anlaşmalarının sunduğu gümrük muafiyeti avantajlarını çok iyi değerlendiren üreticiler, özellikle Asya-Pasifik ve Avrupa genelindeki yeni dağıtım ağlarına sızarak operasyonel hacimlerini iki katına çıkardı. Lojistik altyapıya yapılan kamu yatırımları ve liman kapasitelerinin genişletilmesi süreci de bu büyümeyi hızlandırdı. Hükümetin ihracatçılara sunduğu düşük faizli finansman destekleri ile vergi teşvikleri, sanayicinin rekabet ortamında elini güçlendirirken, ham madde tedarikinde yaşanan dönemsel darboğazların da kalıcı yatırımlarla aşılmasını sağladı.

Makroekonomik görünüm güç kazanıyor

Dış ticaret dengesinden gelen bu üst üste olumlu sinyaller, Kanada Merkez Bankası'nın (BoC) para politikası kararları üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Cari dengenin pozitif bölgede kalması istihdam piyasasını desteklerken ekonomik büyüme tahminlerinin de yukarı yönlü revize edilmesini sağlıyor.