Kanada doları güçlü sanayi verileriyle iki ayın zirvesinde

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Kanada İstatistik Kurumu tarafından açıklanan haziran dönemi imalat sanayi ve iç ticaret verileri, makroekonomik görünümde yukarı yönlü revizyonları tetiklerken döviz piyasalarında Kanada doları lehine güçlü bir zemin oluşturdu. Öncü makro veri setinin piyasa konsensüsünün üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte Kanada doları, uluslararası piyasalarda son iki ayın en yüksek işlem hacmine ulaştı.

İmalat sanayi satışlarındaki genişleme paritede alım iştahını tetikliyor

Ülke genelindeki üretim kapasitesini ve fabrika siparişlerini yansıtan makroekonomik sonuçlar, döviz piyasalarındaki kur dengeleri üzerinde belirleyici bir girdi haline geldi. İmalat sanayi satışlarının daralma beklentilerinin aksine aylık bazda %0,1 artış kaydetmesi, CAD paritelerine yönelik alım iştahını doğrudan destekledi. Volatilitesi yüksek enerji grubu dışarıda bırakıldığında, imalat kalemlerinde gözlenen %2,2’lik hacimsel büyüme, ekonomik aktivitedeki yapısal esnekliği ve iç talebin direncini tescilledi. Bu tablo, Kanada Merkez Bankası'nın (BoC) para politikasındaki gevşeme döngüsünün hızına yönelik projeksiyonları etkileyerek; yerel para biriminin majör rezerv para birimleri karşısındaki dirençli ve güçlü duruşunu perçinleyen ana makroekonomik etken oldu.

Toptan ticaret hacmi küresel sermaye girişlerini ivmelendiriyor

Döviz piyasalarındaki yukarı yönlü raliyi destekleyen bir diğer öncü gösterge ise çekirdek toptan satış verilerindeki güçlü genişleme oldu. Petrol dışı ticaret hacminin haziran ayında %2,8 oranında yükselerek son dönemin en yüksek performansına imza atması, Kanada finansal varlıklarına yönelik küresel sermaye girişlerini hızlandırdı. Makine, tarım ekipmanları ve gıda alt sektörlerindeki yüksek işlem hacmi, reel sektör dinamiklerinin gücünü koruduğuna işaret ediyor.

Mevcut makroekonomik performans, Kanada dolarının küresel ölçekteki iki aylık zirve konumunu desteklerken finansal piyasalardaki risk iştahını da besliyor. Sektör genelindeki kapasite kullanım oranının %82,3 seviyesine yükselmesi ve yıllık bazda sanayi üretimindeki %2,4'lük dengeli yapı, ekonomik aktivitenin şahin senaryoları desteklediğini gösteriyor. İlerleyen süreçte para otoritesinin sıkı para politikası duruşunu esnetme hızı ile bu ticari ivmenin sürdürülebilirliği, kur üzerindeki yapısal destek seviyelerinin kalıcılığı açısından yakından izlenmeye devam edecek.