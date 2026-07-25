Kanada dolarında sert gerileme: Faiz makası ve ticaret belirsizliği baskıyı artırdı

Kanada Merkez Bankası para politikası toplantısında faiz oranı %2,25 seviyesinde sabit bırakıldı. Ancak ABD’de sıkı para politikası duruşunun sürdürülmesi ve getiri oranlarının tepe noktasında tutulması, iki ülke arasındaki tahvil getirisi farkını tarihi seviyelere açtı.

Ticaret politikaları ve iç talep zayıflığı

Sınır ötesi ticari ilişkilerdeki korumacı politikalar ve gümrük vergisi belirsizlikleri, aşağı yönlü eğilimin yapısal nedenleri arasında öne çıkıyor. Yıllık büyüme tahminlerinin %0,7 seviyesine kadar revize edilmesi, iç talep ve tüketim harcamalarındaki kronik yavaşlamayı tescilledi. Sanayi üretimi ve imalat kapasite kullanım oranlarının gerilemesi, ihracat odaklı ekonomik modeli doğrudan etkiliyor. Haziran ayında %2,8 seviyesine kadar gerileyen enflasyon verileri ise gelecekte yeni gevşeme adımlarının gündeme gelebileceği beklentisini artırıyor.

Enerji gelirlerindeki daralma

Finansal piyasalardaki teknik göstergeler ve vadeli işlem kontratlarındaki dağılımlar, spekülatif yatırımcıların düşüş yönündeki pozisyonlarını rekor seviyelere çıkardığını gösteriyor. Küresel arz fazlası ve ham petrol fiyatlarındaki gevşeme, ülkenin en büyük gelir kalemi olan enerji ihracatını baltalayarak dış ticaret dengesini negatife çeviriyor. Döviz paritelerinin kritik direnç seviyelerini test ettiği bu süreçte, makroekonomik politikalar arasındaki makas kapanmadığı sürece zayıf ve kırılgan seyrin uzun vadeli bir trende dönüşmesi bekleniyor.