Kanada dolarındaki 14 aylık tarihi dip küresel finansta yeni bir kırılma başlatır mı?

Uluslararası finans koridorlarında esen sert şahin rüzgarlar, emtia odaklı para birimleri üzerinde muazzam bir likidite baskısı yaratmayı sürdürdü. Fed yönetiminin politika faizini değiştirmemesine rağmen yıl sonuna kadar yeni sıkılaşma adımlarına açık kapı bırakması, sınırın diğer tarafındaki Kanada dolarını savunmasız bir konuma itti. Küresel sermayenin yüksek faiz ve güvenli liman arayışıyla hızla Amerikan devlet tahvillerine kayması, Kanada dolarının Amerikan doları karşısındaki değerini son bir yıldan fazla sürenin en zayıf basamağına dikey olarak çekti.

Küresel kur savaşlarında güç dengesi değişiyor

Finansal piyasaların döviz paritesi verileri incelendiğinde, iki ülkenin para otoriteleri arasında baş gösteren stratejik rota farklılığı bu kırılmanın ana motoru olarak öne çıkıyor. Kanada iç piyasasında ekonomik aktivitenin yavaşlaması sebebiyle yerel merkez bankasının erken bir faiz indirim döngüsünü masaya getireceği beklentisi, yabancı yatırımcıların ham madde odaklı pozisyonlarını kapatmalarına yol açtı. Faiz farkının Amerikan doları lehine açılmaya devam etmesi, Ottawa yönetiminin para birimini korumak adına atabileceği adımları teknik olarak kısıtlarken, serbest piyasadaki satıcılı seyri de tırmandırıyor.

Ham petrol fiyatlarındaki gevşeme kan kaybını artırıyor

Kanada dolarının küresel emtia fiyatlarına olan göbekten bağımlılığı, ham petrol kontratlarında yaşanan son dikey düşüşlerle birlikte para biriminin üzerindeki kırılganlığı katmerli hale getirdi. Ülkenin en büyük ihracat kalemi olan Brent petrolün varil fiyatının Fed şokuyla gerilemesi, ülkeye giren döviz girdilerini zayıflatarak makroekonomik dengeleri doğrudan baskılıyor. Bu bağlamda, faiz artış opsiyonunun Washington masasında kalmasının önümüzdeki süreçte de Kanada doları üzerindeki oynaklığı ve aşağı yönlü baskıyı canlı tutacağını öngörülüyor.