Kanada dolarındaki değer kaybı sürecek mi?

Küresel ticaret sınırlandırmalarına dair endişelerin artması, emtia para birimleri arasında yer alan Kanada doları üzerinde güçlü bir satış baskısı yarattı. Kanada para birimi, en büyük ticaret ortağı olan Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan gümrük vergisi açmazı nedeniyle parite bazında kritik destek seviyelerinin altına sarktı. İhracat kanallarındaki bu diplomatik dalgalanmalar çözülmediği müddetçe para birimi üzerindeki makroekonomik baskı doğrudan hissedilmeye devam edebilir.

Gümrük tarifeleri ve ihracat bağımlılığı para birimini baskılıyor

Kanada para birimindeki keskin düşüşün temelinde, komşu ekonomilerden gelen tek taraflı gümrük vergisi tehditleri yer alıyor. Ülke ekonomisinin ve ihracat gelirlerinin çok büyük bir bölümünün doğrudan Kuzey Amerika pazarına bağımlı olması, ticaret dengesine yönelik her olumsuz sinyalin para birimine anında değer kaybı olarak yansımasına neden oluyor. Olası yeni vergilerin yürürlüğe girmesi durumunda ihracat hacminin daralabileceği ve genel ekonomik büyüme oranlarının yavaşlayabileceği öngörülüyor. Bu durum, küresel sermaye fonlarının Kanada varlıklarından çıkarak faiz getirisi daha yüksek olan alternatif güvenli limanlara kaymasını hızlandırıyor.

Emtia piyasasındaki dalgalanma ve merkez bankası beklentileri

Ticaret gerilimlerinin yanı sıra küresel enerji fiyatlarındaki oynaklık da Kanada dolarının zayıflamasını destekliyor. Önemli bir petrol üreticisi ve ihracatçısı olan Kanada, küresel talep endişeleriyle ham petrol fiyatlarında yaşanan kısmi gevşemelerden olumsuz etkilenerek dış ticaret dengesinde baskı hissediyor. Diğer taraftan, ekonomik aktivitedeki bu yavaşlama sinyalleri Kanada Merkez Bankasının faiz indirim takvimini öne çekebileceği beklentilerini kuvvetlendiriyor. Borçlanma maliyetlerinin düşeceğine yönelik bu beklentiler, tahvil getirilerinin azalmasıyla birlikte Kanada para biriminin uluslararası piyasalardaki yatırım cazibesini azaltıyor.

Korumacı ekonomi politikalarının küresel sermaye akışına etkileri

Kanada dolarının 2 ayın en dip seviyesini test etmesi, korumacı ekonomik tedbirlerin finansal piyasaları ne denli hızlı dalgalandırabildiğini açıkça gösteriyor. Çok uluslu şirketler tedarik zincirlerinin bozulma riskine karşı koruma pozisyonları alırken, bu durum emtiaya dayalı diğer ekonomilerin para birimlerinde de oynaklık yaratıyor. Önümüzdeki süreçte iki ülke arasındaki diplomatik temaslardan çıkacak sonuçlar, paritenin yönünü belirlemede kilit rol oynayacaktır. Ancak mevcut makroekonomik görünüm, küresel ticaret riski masada kaldığı sürece Kanada dolarının kısa vadede kalıcı bir toparlanma ivmesi yakalamasının zor olduğunu ortaya koyuyor.