Kanada ekonomisi 4. çeyrekte çeyreklik daralma kaydetti

Kanada ekonomisinde 2025 yılı boyunca iç talep kalemleri pozitif sinyaller vermeye devam etti. Hane halkı tüketim harcamaları ve devlet harcamaları büyümeye katkı sağladı, ancak stok döngüsünden kaynaklanan negatif şok, GSYH üzerindeki etkisini gölgeledi.

İhracat tarafında sınırlı toparlanma gözlense de, dış talep artışı daralmayı telafi etmek için yeterli olmadı. Bu durum, Kanada’nın büyüme performansının iç talep odaklı kalmasına neden oldu ve ekonomideki toparlanmanın dışa bağımlılığını ortaya koydu.

Çeyreklik daralmanın makroekonomik etkileri

2025 yılı genelinde Kanada ekonomisi %1,7 büyüme gösterse de, 4. çeyrekteki çeyreklik daralma, yılın makroekonomik momentumunu önemli ölçüde yavaşlattı. Bu durum, özellikle stok yönetimi, üretim kapasitesi ve talep dengesizlikleri gibi yapısal ve geçici faktörlerin ekonomideki büyüme dalgalanmalarını tetiklediğini ortaya koyuyor.

Önümüzdeki dönemde, yatırım harcamaları, tüketici güveni ve dış ticaret verileri, Kanada ekonomisinin 2026’daki toparlanma potansiyelini belirleyecek kritik göstergeler olarak öne çıkıyor.