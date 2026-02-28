Kanada ekonomisi 4. çeyrekte çeyreklik daralma kaydetti
2025’in son çeyreğinde Kanada ekonomisi, GSYH’de %0,6 oranında daralma ile beklentilerin üzerinde bir küçülme yaşadı. Daralmanın ana itici gücü, işletmelerin stok devir hızlarını azaltması ve yeni üretim yatırımlarını sınırlaması olarak öne çıkıyor. Stoklardaki bu hızlı düşüş, çeyreklik üretim endeksini baskıladı ve iç talep göstergeleri üzerinde aşağı yönlü bir etki yarattı.
Kanada ekonomisinde 2025 yılı boyunca iç talep kalemleri pozitif sinyaller vermeye devam etti. Hane halkı tüketim harcamaları ve devlet harcamaları büyümeye katkı sağladı, ancak stok döngüsünden kaynaklanan negatif şok, GSYH üzerindeki etkisini gölgeledi.
İhracat tarafında sınırlı toparlanma gözlense de, dış talep artışı daralmayı telafi etmek için yeterli olmadı. Bu durum, Kanada’nın büyüme performansının iç talep odaklı kalmasına neden oldu ve ekonomideki toparlanmanın dışa bağımlılığını ortaya koydu.
Çeyreklik daralmanın makroekonomik etkileri
2025 yılı genelinde Kanada ekonomisi %1,7 büyüme gösterse de, 4. çeyrekteki çeyreklik daralma, yılın makroekonomik momentumunu önemli ölçüde yavaşlattı. Bu durum, özellikle stok yönetimi, üretim kapasitesi ve talep dengesizlikleri gibi yapısal ve geçici faktörlerin ekonomideki büyüme dalgalanmalarını tetiklediğini ortaya koyuyor.
Önümüzdeki dönemde, yatırım harcamaları, tüketici güveni ve dış ticaret verileri, Kanada ekonomisinin 2026’daki toparlanma potansiyelini belirleyecek kritik göstergeler olarak öne çıkıyor.