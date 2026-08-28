Kanada ekonomisi ikinci çeyrekte güçlü büyüme kaydetti

Ekonomik performanstaki bu ivme, geçmiş dönem verilerinde yapılan güncellemelerle de desteklendi. Daha önce %0,1 oranında küçülme olarak açıklanan yılın ilk çeyreğine ait GSYİH verisi, yapılan yeni hesaplamalarla %0,3 büyüme yönünde revize edildi. Bir önceki yılın son çeyreğinde %1 oranında daralan makroekonomik hacim, böylece üst üste iki çeyrek boyunca pozitif bölgede kalarak resesyon endişelerini tamamen geride bıraktı.

İhracat hacmi katlanırken ithalat hızı fren yaptı

Dış ticaret dengesi, ikinci çeyrekteki güçlü büyümenin en önemli itici gücü olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk çeyreğinde yalnızca %0,3 oranında artış gösteren toplam ihracat kalemi, ikinci dönemde %3,6 seviyesine fırlayarak dış talebin canlandığını ortaya koydu. Buna karşılık, aynı dönemler arasında ithalatın artış hızı %3,1 seviyenizden %0,3'e gerileyerek iç pazarın dışa bağımlılığında dönemsel bir yavaşlamaya işaret etti. Sınır ötesi ticarette sağlanan bu pozitif makas, yerel sanayicinin döviz girdisini artırarak makro dengeleri korumasına stratejik bir katkı sundu. Küresel lojistik hatlarındaki toparlanma ve ana ortaklardan gelen siparişlerin yoğunlaşması, imalat sektörünün küresel rekabet gücünü de doğrudan pekiştirdi.

Şirket depolarındaki stok dengesinde keskin değişim

Üretim ve lojistik kanadındaki hareketlilik, kurumsal envanter rakamlarına da doğrudan yansıdı. Yılın ilk çeyreğinde 22,66 milyar Kanada doları tutarında net artış kaydeden işletme stokları, ikinci çeyrekte 26,17 milyar Kanada doları düzeyinde azalış gösterdi. Stok havuzlarındaki bu hızlı erime, fabrikaların mevcut siparişleri karşılamak adına depolardaki hazır ürünleri piyasaya sürdüğünü belgeliyor. Söz konusu durum, iç talepteki ani canlanma karşısında imalatçıların yeni üretime geçmek yerine mevcut kaynakları eritmeyi tercih ettiğini ortaya koyuyor. Tedarik zincirindeki bu agresif stok deşarjı, firmaların kısa vadeli işletme sermayesi ihtiyaçlarını optimize etmelerine imkan tanıyor. Depolardaki hacimsel azalışın önümüzdeki dönemde yeni bir sipariş dalgası yaratarak sanayi üretim endeksini tetikleyebileceği öngörülüyor.

Haziran ayı performansı ön tahminleri geride bıraktı

Makroekonomik veriler alt kırılımlara göre değerlendirildiğinde, GSYİH haziran döneminde %0,3 oranında artış kaydederek peş peşe üçüncü aylık büyüme serisini tamamladı. Elde edilen bu sonuç, kurumun daha önce paylaştığı %0,2'lik öncü projeksiyonları aşarak çeyrek kapanışının beklentilerden daha dinamik gerçekleşmesini sağladı. Diğer taraftan, temmuz ayına ilişkin paylaşılan ilk tahminlerin yatay bir seyre işaret etmesi, üçüncü çeyrek başlangıcında ekonomik ivmenin bir miktar hız kestiğini gösteriyor. Kuzey Amerika pazarındaki faiz politikalarının ve sıkılaşma adımlarının dönemsel etkileri, iç tüketim eğilimleri üzerinde belirleyici bir baskı unsuru oluşturmaya devam ediyor. Perakende ve hizmet sektörlerindeki yaz dönemi durgunluğu da büyüme hızının kalıcılığı konusundaki soru işaretlerini canlı tutuyor. Ekonomi yönetiminin önümüzdeki süreçte atacağı makro ihtiyati adımlar, yılın geri kalanına dair üretim bütçelerinin şekillenmesinde ana yön tayin edici rol üstlenecek.