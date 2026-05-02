Kanada imalatındaki rekor büyüme Merkez Bankası’nın faiz planlarını değiştirebilir mi?

Kanada’da imalat faaliyetlerini ölçen Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI), nisan ayında 53,3 seviyesine ulaşarak 2022 yazından bu yana görülen en güçlü genişleme sinyalini verdi. Mart ayındaki durağan seyirle kıyaslandığında bu sıçrama, sanayicinin sadece toparlanmakla kalmayıp vites yükselttiğini de net bir şekilde ortaya koyuyor. Fabrikalardaki üretim hacminin son yılların ortalamasını aşan bir hızla artması, Kanada ekonomisinin yüksek faiz ortamına karşı geliştirdiği bağışıklığı ve talep tarafındaki beklenmedik direnci kanıtlıyor.

Yeni siparişler ve ihracat odaklı büyüme dinamiği

Bu genişleme evresinin temel dayanağını, hem iç hem de dış pazardan gelen yoğun sipariş akışı oluşturuyor. Yeni ihracat siparişlerinin nisan ayında son dört yıllık periyodun zirvesine ulaşması, Kanada mallarına olan küresel talebin yeniden canlandığını gösteriyor. Fabrikaların sipariş defterlerindeki bu doluluk, üretim hatlarının tam kapasiteye yakın çalışmasını sağlarken, biriken işlerin eritilmesi için ek mesai ve istihdam artışlarını da beraberinde getiriyor. Bu durum, ekonominin geneli için pozitif bir büyüme sinyali olsa da enflasyonist kaygıları da canlı tutuyor.

Ön alım stratejileri ve maliyet enflasyonu denklemi

İşletmelerin küresel lojistik risklere ve jeopolitik belirsizliklere karşı geliştirdiği ön alım refleksi, nisan ayı verilerindeki en kritik unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Şirketler, ileride hammadde bulamama veya daha yüksek fiyatlarla karşılaşma korkusuyla stoklarını hızla tahkim etme yoluna gitti. Bu stratejik hamle, girdi maliyetlerini son 3,5 yılın en yüksek seviyelerine taşıyarak sanayide ciddi bir fiyat baskısı yarattı. İmalatçıların bu maliyet yükünü nihai ürün fiyatlarına yansıtma eğilimi, Kanada Merkez Bankası’nın enflasyonu dizginleme çabaları önünde en büyük engel olarak duruyor.

Kanada Merkez Bankası için zorlu denge ve faiz indirimi takvimi

Tüm bu veriler ışığında, Kanada Merkez Bankası oldukça hassas bir süreçle karşı karşıya kalmış durumda. Piyasalar yaz ayları için faiz indirimi fiyatlarken, sanayideki bu aşırı ısınma bankanın elini zayıflatıyor. Para politikası yapıcıları, bir yandan ekonominin bu büyüme ivmesini desteklemek isterken, diğer yandan maliyet artışlarının kalıcı bir enflasyon sarmalına dönüşmesini engellemek zorunda. Nisan ayındaki bu performans, faiz oranlarının tahmin edilenden daha uzun süre yüksek kalabileceği senaryosunu güçlendirirken, bankanın haziran ayındaki faiz toplantısında daha temkinli bir duruş sergilemesi bekleniyor.