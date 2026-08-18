Kanada konut piyasasında 20 ay sonra ilk marjinal toparlanma kaydedildi

Kanada gayrimenkul piyasasında alıcı ve satıcı dengesini belirleyen yapısal dinamikler, Kasım 2024 tarihinden bu yana devam eden yirmi aylık kesintisiz düşüş trendinin ardından, Temmuz 2026 itibarıyla kaydedilen %0,1'lik sınırlı artışla birlikte yönünü yeniden yukarı çevirdi. Yaşanan bu mikro ivmelenme neticesinde Kanada genelindeki ortalama gösterge değer 658 bin Kanada doları eşiğine kadar yükselirken, fiyat artışının arkasındaki temel itici güç talep patlamasından ziyade arz tarafındaki yapısal sıkışma oldu. Aynı dönemde piyasaya sürülen yeni konut ilanlarının belirgin bir şekilde gerilemesi, alıcıların karşısındaki seçenek havuzunu daraltarak mevcut portföyler üzerindeki iskonto baskısını tamamen ortadan kaldırdı. Satış listelerindeki bu kuruma, makroekonomik belirsizlikler nedeniyle mülkünü elden çıkarmaktan vazgeçen mülkiyet sahiplerinin piyasayı beklemeye alma stratejisini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Bölgesel fiyat farklılıkları ve demografik dinamikler

Kanada genelinde görülen bu ufak kımıldanma, eyaletler arasındaki derin ekonomik ve demografik ayrışmaları da beraberinde getiriyor. Özellikle istihdam olanaklarının yoğunlaştığı büyük metropol bölgelerinde barınma talebi yüksek seyrederken, kırsal kesimlerde durgunluğun etkisi daha belirgin hissediliyor. Ülkenin dış göç ve küresel nitelikli iş gücü alım politikaları neticesinde nüfusun hızla büyümesi, kiralık mülk piyasasından konut sahipliğine geçiş aşamasındaki taban talebi sürekli canlı tutuyor. Mevcut mülk fiyatlarının erişilebilirlik sınırını aşması nedeniyle genç alıcı kitlesi daha küçük metrekareli veya şehir merkezine uzak alternatiflere yönelmek zorunda kalıyor.

Faiz projeksiyonları ve gayrimenkul yatırımlarındaki makro riskler

Aylık bazda yakalanan bu pozitif kırılma, uzun vadeli trend dönüşümü açısından henüz erken bir sinyal olarak değerlendirilse de merkez bankasının para politikası adımlarıyla doğrudan dirsek teması içerisindedir. Ülke genelinde borçlanma maliyetlerinin ve ipotekli konut kredisi 'mortgage' faizlerinin yüksek seyretmesi, hanehalkının alım gücünü sınırlayan ve borç servis yükünü artıran en büyük makro bariyer olarak varlığını koruyor. Yatırımcıların finansman maliyetlerindeki olası indirim döngüsünü fiyatlama arzusu, spot piyasada suni bir hareketlilik yaratsa da yüksek faiz ortamının inşaat sektöründeki yeni proje başlangıçlarını yavaşlatması orta vadeli arz krizini körüklüyor. Göç dalgaları ve nüfus artışının yarattığı doğal barınma ihtiyacı, mevcut konut stoğu üzerindeki kronik baskıyı artırırken, bankacılık sektörünün kredi imkanlarını temkinli yönetmesi piyasanın agresif bir büyüme trendine girmesini doğrudan engelliyor. Önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca açıklanacak satış hacmi verileri, konut fiyatlarındaki bu aylık kıpırdanmanın kalıcı bir toparlanma trendine mi dönüşeceğini yoksa kısıtlayıcı finansal koşullar altında yatay bir seyir mi izleyeceğini açıkça ortaya koyacaktır.