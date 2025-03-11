Kanada MB'nin yedinci kez faiz indirmesi bekleniyor
Kanada Merkez Bankası'nın ticaret belirsizlikleri nedeniyle yedinci kez faiz indirmesi bekleniyor. Ekonomistler, faiz oranının %2,75’e düşeceğini öngörüyor.
Ottawa ve Washington arasındaki ekonomik gerilime ilişkin endişelerin beklenenden daha güçlü büyümenin önüne geçmesiyle, ticaret politikasına ilişkin belirsizliğin Kanada Merkez Bankası'nı yedinci kez faiz oranını düşürmeye ikna etmesi bekleniyor.
The Wall Street Journal'ın anketine katılan 12 ekonomistin 11'i yarın yapılacak toplantıda çeyrek puanlık bir indirim öngörerek Kanada Merkez Bankası'nın gecelik faiz oranı hedefini %2,75'e indirdi.
Capital Economics ekonomisti Stephen Brown, “Gayrisafi yurtiçi hasıla, istihdam ve enflasyonda son dönemde yaşanan yukarı yönlü sürprizler, ABD gümrük tarifelerinin ekonomi üzerinde yaratabileceği etkiler göz önüne alındığında çok az önem taşıyor” dedi.