Kanada Merkez Bankası Başkanı’ndan petrol şoku uyarısı

Kanada Merkez Bankası (BoC) Başkanı Tiff Macklem, dünya genelindeki merkez bankalarının ekonomik durgunluk ve enflasyon konusunda farklı konumlarda bulunduğunu ve petrol fiyatı şokuna verecekleri tepkilerin farklılık gösterebileceğini belirtti.

Macklem, özellikle büyümenin zaten zayıf olduğu bir dönemde, erken davranıp faiz oranlarını yükselterek büyümeyi düşürmenin istenmeyeceğini ifade etti.

Diğer taraftan Macklem, geç kalıp enflasyonun yerleşmesine izin vermenin de istenmeyeceğini vurguladı.

Orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin çıpasını kaybetmesinin endişe verici olacağını ifade eden Macklem, firmaların ve tüketicilerin petrol şoku nedeniyle, özellikle benzin fiyatları üzerinden, fiyatlarda ani bir artış beklemelerinin mantıklı olduğunu söyledi.