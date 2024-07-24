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Kanada Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Kanada Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan daha düşürerek yüzde 4.5'e indirdi.

Haber Merkezi
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Kanada Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Kanada Merkez Bankası, politika faizini art arda ikinci ay da 25 baz puan düşürerek %4.5'e indirdi ve enflasyonun tahminler doğrultusunda düşmeye devam etmesi halinde yeni faiz indirimleri yapılabileceğini açıkladı.

Banka yüksek enflasyonla mücadele etmek amacıyla politika faizini neredeyse bir yıl boyunca, yirmi yılın en yüksek seviyesi olan %5'te sabit tutmuştu.

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