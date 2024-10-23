Kanada Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Kanada Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 3.75'e indirdi ve dört yıldan uzun sürenin en büyük faiz indirimine gitmiş oldu.

Reuters anketine katılan ekonomistler, Kanada Merkez Bankası'nın politika faizini 50 baz puan düşürmesini bekliyorlardı.

Banka, enflasyonu gerekçe göstererek, parasal gevşeme döngüsünü başlattığı Haziran'a kadar gösterge faiz oranını bir yıl boyunca son yirmi yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5'te tutmuştu.