Kanada Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltti

Kanada Merkez Bankası Çarşamba günü gösterge gecelik faiz oranını 25 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,5 seviyesine çıkardı ve önceki artışların kümülatif etkisini ölçmek için bir dönem artırım politikasına ara vereceğini söyledi.

Kanada Merkez bankası, geçen yaz yüzde 8,1 ile zirve yapan ve Aralık ayında yüzde 6,3'e gerileyen enflasyonu dizginlemek için 10 ayda 425 baz puanlık rekor bir hızla faiz oranlarını artırdı, bu oranın bankanın yüzde 2'lik hedefinin üç katından fazla olduğu kaydedildi.