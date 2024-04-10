Kanada Merkez Bankası faize dokunmadı

BoC'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 5,00 olarak bırakıldı. Piyasa beklentisi de faizin değişmeyeceği yönündeydi.

BoC, çoğu ana kategoride fiyat artışının yavaşladığını ve enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 3 civarında kalmasını, yılın ikinci yarısında yüzde 2,5'in altına düşmesini beklediğini belirtti.

Son veriler, enflasyonun iki ay boyunca yavaşladığını ve Şubat ayında %2,8 seviyesinde, BoC'un %1-3 hedef aralığının üst sınırına yakın olduğunu gösterdi.

BoC Başkanı Tiff Macklem, "Görmemiz gerekeni görüyoruz. Fakat fiyat istikrarına yönelik ilerlemenin sürdürüleceğinden emin olmak için bunu daha uzun süre görmemiz gerekiyor." dedi.

Analistlere göre, bugünkü açıklamalar, BoC'un faiz indirimlerine doğru ilerlediğini gösteriyor; Ancak yine de henüz bekle-gör yaklaşımında kalınıyor.

Kanada İstatistik Kurumu, BoC'un 5 Haziran'daki bir sonraki faiz politikası kararını yayınlamasından önce ilki gelecek hafta olmak üzere iki set enflasyon verisi yayınlayacak.

Macklem, "Para politikasını bu kadar kısıtlayıcı seviyede olması gerektiğinden daha uzun süre bırakmak istemiyoruz. Politika faiz oranımızı çok erken düşürürsek veya çok hızlı düşürürsek, enflasyonu düşürme konusunda kaydettiğimiz ilerlemeyi tehlikeye atabiliriz" diye konuştu.