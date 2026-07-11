Kanada Merkez Bankası için kritik dönemeç: İstihdam verisi faiz indirimini gölgeledi

Kanada ekonomisinde bir süredir gözlenen yavaşlama sinyallerine karşın, iş gücü piyasasından gelen son veriler makroekonomik görünümde güçlü bir kırılmaya işaret etti. Resmi istihdam raporuna göre, bir önceki ay %6,6 seviyesinde gerçekleşen işsizlik oranı, haziran ayında sürpriz bir düşüşle %6,5'e çekildi. Piyasalardaki genel konsensüsün oranın %6,7'ye yükseleceği yönünde olması, bu toparlanmanın etkisini daha da artırdı. Ülke genelinde net istihdam artışı 65 bin kişi olarak kaydedilirken, bu veri 22 bin kişilik artış bekleyen analist tahminlerini yaklaşık üç katına katlamış oldu. İş gücüne katılım oranının %65,4 seviyesinde yatay kalmasına rağmen işsiz sayısındaki bu net azalma, ekonomik aktivitenin hanehalkı düzeyinde canlılığını koruduğunu gösteriyor.

Tam zamanlı iş kollarındaki artış ve ücretlerdeki katılık dikkat çekiyor

İstihdamın niteliğine bakıldığında, haziran ayındaki büyümenin geçici değil, kalıcı iş kolları üzerinden şekillenmesi olumlu bir gösterge olarak kabul ediliyor. Bu dönemde tam zamanlı istihdam 48 bin kişi artarken, yarı zamanlı işlerdeki yükseliş 17 bin kişiyle sınırlı kaldı. Sektörel dağılımda ise hizmetler sektörü, özellikle perakende ticaret ve konaklama kalemlerindeki mevsimsel canlılığın desteğiyle 38 bin yeni istihdam yaratarak lokomotif rolü üstlendi. Madencilik, petrol ve doğal gaz gibi kaynak odaklı sanayi kollarında da 15 bin kişilik ek istihdam sağlandı. Diğer taraftan, ortalama saatlik ücret artışlarının yıllık bazda %4,8 ile yüksek seviyesini koruması, harcanabilir gelir üzerindeki koruyucu etkisini sürdürülebilir kılıyor.

Güçlü veri akışı Kanada Merkez Bankası'nın manevra alanını daraltıyor

İş gücü piyasasından gelen bu pozitif sinyaller, Kanada Merkez Bankası'nın (BOC) borçlanma maliyetlerini düşürme takvimini doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor. İşsizlik oranındaki beklenmedik düşüş ve %5 sınırına yakın seyreden güçlü ücret artışları, hanehalkı harcamalarını canlı tutarak talep yönlü enflasyonist riskleri yeniden tetikleyebilir. Ekonomideki bu direnç, piyasayı canlandırmak adına atılması planlanan faiz indirimi adımlarının ertelenmesine veya hızının yavaşlatılmasına neden olabilir. Nitekim swap piyasalarında daha önce temmuz ayı toplantısı için kesin gözüyle bakılan 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalinin, bu güçlü veri sonrasında %50 seviyesine kadar gerilemesi para politikasına yönelik kararsızlığı net şekilde ortaya koyuyor.