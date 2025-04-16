Kanada Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu

Kanada Merkez Bankası'ndan (BoC) para politikası kararlarına ilişkin açıklama yapıldı.

ABD'nin ticaret politikasındaki büyük değişim ve gümrük tarifelerindeki öngörülemezliğin belirsizliği artırdığına işaret edilen açıklamada, ekonomik büyüme beklentilerinin azaldığı ve enflasyon beklentilerinin yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, "tarifelerin kapsamının sınırlı olması" ve "uzun süreli ticaret savaşına" dair iki farklı senaryoda büyüme ve enflasyon tahminleri yer alırken, "ABD ticaret politikasındaki değişimin büyüklüğü ve hızı daha önce görülmemiş olduğundan, herhangi bir senaryodaki ekonomik sonuçlar hakkında alışılmadık derecede belirsizlik var." değerlendirmesi yapıldı.

Banka, 7 toplantı sonra faiz indirimlerine ara verdi

BoC Başkanı Tiff Macklem de faiz kararına ilişkin basın toplantısında, üst üste yedi indiriminin ardından politika faizini yüzde 2,75'te tuttuklarını bildirdi.

Kanada ekonomisinin 2024'ü iyi durumda tamamladığını söyleyen Macklem, enflasyonun geçen yazdan beri yüzde 2 hedefine yakın seyrettiğini, geçen yıldan beri yapılan önemli faiz indirimlerinin hane halkı harcamalarını artırdığını ve ekonomik büyümenin hızlandığını anlattı.

Macklem, ABD ticaret politikasındaki korumacı değişim ve kaotik uygulamanın belirsizliği artırdığına değinerek, bunun finans piyasalarını alt üst ettiğini, küresel büyüme beklentilerini düşürdüğünü ve enflasyon beklentilerini yükselttiğini dile getirdi.

ABD ticaret politikasının oldukça öngörülemez olmaya devam ettiğini kaydeden Macklem, "Ayrıca, bir ticaret savaşının ekonomimiz üzerindeki etkileri konusunda da önemli bir belirsizlik var. Bu toplantıda, hem ABD tarifeleri için ileriye dönük yol hem de etkileri hakkında daha fazla bilgi edindiğimiz için politika faiz oranımızı değiştirmemeye karar verdik." dedi.