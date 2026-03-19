Kanada Merkez Bankası’nın sessizliği bir fırtına habercisi mi?

Kanada ekonomisinin iç dinamikleri; zayıflayan reel tüketim ve iş gücü piyasasındaki gevşeme sinyalleri nedeniyle bir genişlemeci para politikası ihtiyacına işaret ediyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde, İran eksenli tırmanan gerilimin ham petrol fiyatları üzerinden tetiklediği arz yönlü bir enflasyon riski bulunuyor. Mevcut tablo, faiz indirimiyle iç talebi destekleme ihtiyacının, dış kaynaklı maliyet baskısı nedeniyle baskılandığını gösteriyor.

Para politikasında "nötr bölge" stratejisi

%2,25 seviyesinin korunması, para politikasında ne tam bir daralma ne de bir teşvik aşamasına geçildiğini gösteren teknik bir duraklamadır. Bu durum aslında, küresel piyasalardaki hasar tespit sürecinin tamamlanmasını bekleyen, veriye dayalı ve temkinli bir duruşun yansımasıdır. Konut piyasasındaki borç servis maliyetleri ile enerji fiyatlarındaki volatilite arasında bir denge arayışı, şimdilik en rasyonel seçenek olan eylemsizliği zorunlu kılıyor.

Stratejik bekleyişin makroekonomik sınırları

Bu izleme modunun ne kadar süre korunabileceği, doğrudan küresel tansiyona bağlı. Jeopolitik risklerin kalıcı hale geldiği bir projeksiyonda, mevcut sabit faiz stratejisi yerini zorunlu bir revizyona bırakabilir. Nitekim bu sessizlik, durgunluktan ziyade kontrolden çıkabilecek bir enerji enflasyonuna karşı para politikası cephanesini koruma çabası olarak görülmelidir. Mevcut tablo, para otoritesinin elindeki sınırlı araçları mobilize etmeden önce küresel belirsizlik bulutlarının dağılmasını beklediğini ortaya koyuyor.