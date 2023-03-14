Kanada, yerel bankaları günlük olarak denetleyecek
Kanada, SVB'nin çökmesinin ardından yerel bankaların mali sağlığının günlük olarak takip edileceğini açıkladı.
The Globe and Mail'in haberine göre, Kanada'nın bankacılık düzenleyicisi, Silicon Valley Bank'ın çöküşünün sonuçları dünya genelinde yankılanırken yerel bankaların mali sağlığının düzenli olarak takip edilmesine yönelik adımlar atacak.
Haberde, Finansal Kurumlar Müfettişliği Ofisi'nin (OSFI), bankalarla likiditelerini izlemesini sağlayacak günlük kontrollere başlamak için adımlar attığı da eklendi.
Ayrıca Kanada, iflas eden SVB'nin ülkedeki biriminin geçici kontrolünü Pazar günü devraldı.